روسيا تعلن إحباط محاولة لتنفيذ هجوم إرهابي على خط ينقل الغاز إلى تركيا وأوروبا

أحبط جهاز الأمن الاتحادي الروسي محاولة من جانب عناصر أجهزة خاصة أوكرانية لتنفيذ هجوم إرهابي على خط ينقل الغاز إلى تركيا وأوروبا، وذلك وفقا لما ذكرته وكالة انترفاكس الروسية .

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن جهاز الأمن الاتحادي الروسي ألقى القبض على عدة مواطنين روس في منطقة فولجوجراد.