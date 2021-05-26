إنفجار ضخم قبل قليل في شركة بتروكمياويات في عسلوية بإقليم بوشهر

أعلن محافظ عسلوية الإيرانية الواقعة في محافظة بوشهر جنوب غربي إيران، عبد النبي يوسفي، إن انفجاراً وقع في خط نقل الأكسجين إلى مصنعين للبتروكيماويات تَسبب في مقتل شخص وإصابة اثنين آخرين بجروح.وأعلن يوسفي عن تشكيل فريق عمل فني للطوارئ للتحقيق في أسباب الحادث، لافتاً أن النتائج ستعلَن فور اتضاح أبعاد الحادث، وفقاً لوكالة «إرنا» الإيرانية للأنباء.

من جانبه قال مرتضى باشي، رئيس العلاقات العامة بشركة «مبين للبتروكيماويات»: «انفجر صباح اليوم أنبوباً لنقل الأكسجين في القسم الثاني من مصانع البتروكيماويات الواقعة في عسلوية، وذلك على خط اتصال القسمين الأول والثاني».وأضاف باشي: «هذا الحادث ليست له علاقة بشركة (مبين للبتروكيماويات) وجميع الوحدات التشغيلية لهذه الشركة تعمل حالياً دون عطل».