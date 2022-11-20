حريق ضخم في منطقة الشلالة في العقبة الأردنية

أفاد شهود عيان باندلاع حريق ضخم في مستودع للبنزين في منطقة الشلاله بمحافظة العقبة جنوبي الأردن ليلة الأحد. وأكد التلفزيون الأردني اندلاع حريق ضخم في منطقة الشلالة بمحافظة العقبة جنوبي الأردن، وأن كوادر الدفاع المدني تتعامل مع الحريق. وأفاد مسؤول أردني بأنه لم ينتج عن الحريق أي إصابات.