لافروف يستقبل نظيره الجزائري صبري بوقادوم

استقبل وزيرالخارجية الروسي سيرغي لافروق في موسكو الويم نظيره الجزائري صبري بوقادوم وفي مستهل اللقاء قدم وزير الخارجية الجزائري الشكر لروسيا على المساعدات الطبية التي قدمتها لبلاده لمواجهة كورونا.

و تندرج زيارة صبري بوقادوم إلى موسكو في إطار مواصلة المباحثات حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية، عقب الاتصالات المستمرة رفيعة المستوى بين البلدين، لا سيما المكالمة الهاتفية الأخيرة بين الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، بالإضافة إلى استعراض آفاق توسيع الشراكة الثنائية، بما يحقق أهداف الشراكة الاستراتيجية التي تربط البلدين، وفق بيان للخارجية الجزائرية صدر أمس.