برهم صالح يؤكد أهمية العراق في جامعة الدول العربية

أعلن برهم صالح أن العراق بلد مهم وله دوره الفاعل في جامعة الدول العربية ويرتبط بعلاقات جيدة مع جيراننا من دول الخليج ومصر والأردن وسورية وكل ذلك يشكل قاعدة لتفاهم مثمر . ونوه الرئيس العراقي بتحسن علاقة بلاده مع المملكة العربية السعودية. وأشار الى ان العراق يرتبط مع ايران بحدود طولها ١٤٠٠ كلم وتربط البلدين علقات اقتصاديه وإثنية مشتركة ومع تركيا بعلاقات مماثلة الى حد بعيد