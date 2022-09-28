انفجارات جديدة تهدد محطة زاباروجيا في أوكرانيا

أكد رافائيل جروسي مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن موقع محطة زاباروجيا للطاقة النووية الأوكرانية، تعرض لقصف وانفجارات جديدة مما أدى إلى كسر النوافذ في إحدى قاعات التوربينات.

وشدد جروسي في تصريحات له الثلاثاء على الحاجة الملحة لإنشاء منطقة حماية للأمان والأمن النوويين حول المحطة .



وذكر جروسي ان خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية أبلغوه أن القصف وقع أمس بالقرب من ساحة التبديل الكهربائية بالمنشأة وذلك على بعد بضع مئات الأمتار من مركز التدريب بالمحطة لكن لم ترد تقارير عن وقوع أضرار وسمع دوي انفجارات أخرى على مسافة أبعد.



وأشار جروسي أنه وقع انفجاران اليوم بالقرب من قناة تنقل المياه من خزان إلى المحطة من أجل نظام التبريد الخاص بها وهو عنصر أساسي للأمان النووي. ونقل جروسي عن خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية إنه لم تلحق أضرار بهياكل المحطة ومعداتها لكن النوافذ في قاعة التوربينات بوحدة المفاعل 2 تحطمت.



واضاف جروسي ان سبب الانفجارات غير واضح حاليا ويجرى التحقيق معه .



وقال المدير العام أن الوضع العام لا يزال غير مستقر وأن هناك حاجة لاتخاذ إجراءات فورية للحد من مخاطر وقوع حادث كبير في أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا والتي تقع الآن في وسط منطقة حرب.