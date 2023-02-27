ارتفاع ضحايا سفينة المهاجرين الغارقة قبالة إيطاليا لـ60 قتيلا

أكدت فرق الإغاثة الإيطالية، فى وقت سابق، أنها أنقذت 81 شخصا من المركب الذى كان يقل بحسب وسائل الاعلام الإيطالية 150 إلى 250 شخصا.وذكرت وكالة "إيه جى آى" أن المركب المحمل بأكثر من طاقته انشطر إلى جزئين بسبب الأمواج.وأعربت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلونى عن "بالغ الحزن" إزاء الحادثة وتعهدت بالتصدى للهجرة غير النظامية عبر البحر حتى لا تحدث المزيد من المآسى.وجاء فى بيان صادر عن مكتبها "رئيسة الوزراء، جورجا ميلونى، تعرب عن بالغ حزنها على الأرواح العديدة التى فُقدت على أيدى مهربى البشر".