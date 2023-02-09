مقتل موظفين اثنين من منظمة أطباء بلا حدود في هجوم إرهابي ببوركينا فاسو
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مقتل موظفين اثنين من منظمة أطباء بلا حدود في هجوم إرهابي ببوركينا فاسو

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العرب اليوم - مقتل موظفين اثنين من منظمة أطباء بلا حدود في هجوم إرهابي ببوركينا فاسو

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واجادوجو ـ العرب اليوم

أكدت منظمة أطباء بلا حدود، مقتل اثنين من موظفيها فى هجوم شنه مسلحون فى شمال غرب بوركينا فاسو.وقالت المنظمة في بيان - حسبما ذكر راديو "فرنسا الدولى" اليوم الخميس، إن مسلحين استهدفوا سيارة تابعة للمنظمة وعلى متنها فريق طبي مكون من أربعة أفراد على الطريق الرابط بين "ديدوجو" و"توجان" (شمال غرب بوركينا فاسو) وأطلقوا النار على الطاقم.

وأوضح البيان، أن المسلحين قتلوا موظفين اثنين بينما تمكن اثنين آخرين من الفرار.

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مقتل موظفين اثنين من منظمة أطباء بلا حدود في هجوم إرهابي ببوركينا فاسو مقتل موظفين اثنين من منظمة أطباء بلا حدود في هجوم إرهابي ببوركينا فاسو



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