صيب أربعة ضباط شرطة إيرانيين، وقُتل "معاون شرطة" في مدينة شيراز، التي شهدت أمس الثلاثاء احتجاجات عنيفة.

وذكرت وكالة "إيرنا" الرسمية اليوم الأربعاء أن ضباط الشرطة الأربعة، أصيبوا وتوفي "مساعد شرطة" متأثرا بجراحه التي أصيب بها أمس الثلاثاء في مدينة شيراز الجنوبية في أعقاب احتجاجات عنيفة.

وقالت الوكالة: "مساء الثلاثاء اشتبك بعض الأشخاص مع ضباط الشرطة وأدى ذلك إلى مقتل أحد مساعدي الشرطة. وأصيب أربعة ضباط شرطة في هذا الحادث في شيراز".

ونقلت إيرنا عن مسؤول قوله إن 15 متظاهرا اعتُقلوا في شيراز أمس الثلاثاء.

ومنذ مقتل الناشطة الكردية الإيرانية مهسا أميني، الأسبوع الماضي، على يد ما يسمى "شرطة الأخلاق"، تشهد المدن الإيرانية احتجاجات قوية، مطالبة بالعدالة.

وكان أمس الثلاثاء الأعنف في أيام الاحتجاجات التي بدأت الجمعة الماضية في مدينة شيراز.

فقد سقط قتلى وجرحى في مواجهات مع قوات الأمن، وسط أنباء عن إطلاق نار على المحتجين في المدينة المنتفضة.