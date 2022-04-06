مستوطنون بقيادة المتطرف غليك يقتحمون المسجد الأقصى وسط حراسة قوات الاحتلال
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مستوطنون بقيادة المتطرف غليك يقتحمون المسجد الأقصى وسط حراسة قوات الاحتلال

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العرب اليوم - مستوطنون بقيادة المتطرف غليك يقتحمون المسجد الأقصى وسط حراسة قوات الاحتلال

مستوطنون بقيادة المتطرف غليك يقتحمون المسجد الأقصى وسط حراسة قوات الاحتلال
القدس المحتلة - العرب اليوم

 قاد المستوطن المتطرف يهودا غليك، اليوم الأربعاء، اقتحاما جديدا للمسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة، بحراسة مشددة من قوات الاحتلال الخاصة.  وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية، حسبما نقلت وكالة الانباء الفلسطينية "وفا"، بأن 83 مستوطنا، تقدمهم المتطرف غليك، اقتحموا ساحات المسجد الأقصى صباح اليوم، ونفذوا جولات استفزازية داخله.  وكانت جماعات "الهيكل" دعت أمس الثلاثاء، إلى اقتحام الأقصى خلال "عيد الفصح" العبري، وذلك من 16 وحتى 21 من الشهر الجاري.

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مستوطنون بقيادة المتطرف غليك يقتحمون المسجد الأقصى وسط حراسة قوات الاحتلال مستوطنون بقيادة المتطرف غليك يقتحمون المسجد الأقصى وسط حراسة قوات الاحتلال



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