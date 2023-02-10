تنديد فلسطيني باستشهاد أسير داخل سجون الاحتلال

نددت هيئة شؤون الأسرى الفلسطينية، باستشهاد أسير فلسطيني داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي، نتيجة الإهمال الطبي المتعمد من قبل الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت الهيئة في بيان اليوم، إن الأسير وهو من مدينة الخليل استشهد داخل سجون الاحتلال، نتيجة الإهمال الطبي المتعمد له من قبل الاحتلال بعد أن قضى 11 عاماً في سجون الاحتلال، تعرض طيلة هذه السنوات للتعذيب الجسدي والنفسي والإهمال الطبي، حيث كان بحاجة ماسة للعلاج.