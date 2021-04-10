أبو الغيط يؤكد أن الجامعة العربية تمر بصعوبات بسبب وضع بعض الدول الأعضاء
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أبو الغيط يؤكد أن الجامعة العربية تمر بصعوبات بسبب وضع بعض الدول الأعضاء

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العرب اليوم - أبو الغيط يؤكد أن الجامعة العربية تمر بصعوبات بسبب وضع بعض الدول الأعضاء

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط
القاهرة - العرب اليوم

أكد أبو الغيط أن الجامعة العربية تمر بصعوبات بسبب وضع بعض الدول الأعضاء

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أبو الغيط يؤكد أن الجامعة العربية تمر بصعوبات بسبب وضع بعض الدول الأعضاء أبو الغيط يؤكد أن الجامعة العربية تمر بصعوبات بسبب وضع بعض الدول الأعضاء



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