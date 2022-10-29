القوات الروسية تحبط محاولة إنزال للجيش الأوكراني قرب محطة زابوروجيه النووية
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القوات الروسية تحبط محاولة إنزال للجيش الأوكراني قرب محطة زابوروجيه النووية

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العرب اليوم - القوات الروسية تحبط محاولة إنزال للجيش الأوكراني قرب محطة زابوروجيه النووية

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موسكو - العرب اليوم

أحبطت القوات الروسية ليلة أمس محاولة إنزال للجيش الأوكراني قرب محطة زابوروجيه للطاقة النووية.

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القوات الروسية تحبط محاولة إنزال للجيش الأوكراني قرب محطة زابوروجيه النووية القوات الروسية تحبط محاولة إنزال للجيش الأوكراني قرب محطة زابوروجيه النووية



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