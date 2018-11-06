مقتل 13 مهاجرا افريقياً وإنقاذ 80 آخرين قبالة ساحل مليلية

أعلنت السلطات الاسبانية أن 13 مهاجرا افريقياً لقوا مصرعهم وتم إنقاذ 80 آخرين خلال محاولتهم الوصول إلى إسبانيا في قاربين انطلقا من ساحل شمال إفريقيا.