الجيش الوطني الليبي يعلن السيطرة على منطقة جنوب العاصمة طرابلس
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"الجيش الوطني الليبي" يعلن السيطرة على منطقة جنوب العاصمة طرابلس

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العرب اليوم - "الجيش الوطني الليبي" يعلن السيطرة على منطقة جنوب العاصمة طرابلس

الجيش الوطني الليبي
طرابلس - العرب اليوم

أعلن مسؤول المركز الإعلامي التابع للقيادة العامة لـ"الجيش الوطني الليبي" بقيادة المشير خليفة حفتر، استعادة السيطرة على منطقة اسبيعة جنوب العاصمة الليبية طرابلس.

وقال مسؤول المركز الإعلامي للواء 73 مشاة، المنذر الخرطوش، لوكالة "سبوتنيك"، "القوات المسلحة العربية الليبية نجحت اليوم في استعادة سيطرتها على منطقة أسبيعه بالكامل وتأمينها"، مشيرا إلى أن "الجيش الليبي أستعاد سيطرته كذلك على سوق السبت وحتى الكسارات ومنطقة العزيزية"​​​.

وفي سياق متصل قالت حكومة الوفاق الوطني الليبية المعترف بها دوليا إن عدد النازحين من جرّاء المعارك الدائرة حول العاصمة طرابلس ارتفع إلى 55 ألف نازح.

وقال عثمان عبد الجليل، نائب رئيس لجنة الطوارئ المكلفة برعاية النازحين إن اللجنة "سجلت 11 ألف أسرة نازحة يبلغ مجموع عدد أفرادها 55 ألف نازح"، مشيرا إلى أن اللجنة خصصت "40 مركز إيواء و27 مدرسة" لإيواء هؤلاء النازحين.

وأضاف في مؤتمر صحفي من طرابلس، "نسقنا لاستقبال 15 ألف نازح إضافي"، مؤكدا "وجود مخزون استراتيجي من السلع يكفي للأشهر القادمة".

وكان رئيس حكومة الوفاق فايز السراج شكل لجنة الطوارئ لتوفير كافة الاحتياجات الخاصة بسكان العاصمة من خدمات وعلاج جرحى المعارك.

من جانب آخر، رحب المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني بعقد الجلسة البرلمانية الأولى في طرابلس يوم الخميس تعبيرا عن رفض أعضاء البرلمان للعمليات العسكرية التي تشهدها طرابلس منذ أسابيع.

وتشهد العاصمة الليبية طرابلس تصعيدا عسكريا حادا منذ أوائل شهر أبريل الماضي، إذ بدأ "الجيش الوطني الليبي" بقيادة المشير خليفة حفتر زحفه نحو المدينة الخاضعة لسيطرة حكومة الوفاق الوطني، وأسفر القتال المستمر خلال ثلاثة أسابيع عن مقتل أكثر من 250 شخصا، حسب التقييمات الأممية.
 

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الجيش الوطني الليبي يعلن السيطرة على منطقة جنوب العاصمة طرابلس الجيش الوطني الليبي يعلن السيطرة على منطقة جنوب العاصمة طرابلس



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الجيش الوطني الليبي يعلن السيطرة على منطقة جنوب العاصمة طرابلس الجيش الوطني الليبي يعلن السيطرة على منطقة جنوب العاصمة طرابلس



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