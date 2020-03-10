وزير الخارجية التركي يصرح إذا خرقت الحكومة السورية وقف إطلاق النار في إدلب فسترد القوات التركية على ذلك

قال وزير الخارجية التركي، جاويش أوغلو، إن دمشق انتهكت أمس وقف إطلاق النار"، وأن "روسيا حذرتها بشدة".

وتابع الوزير أنه "في حال حاولت القوات السورية التقدم في إدلب وانتهاك وقف إطلاق النار فسيقوم الجيش التركي بما يلزم".

وأشار جاويش أوغلو إلى أن "واشنطن عرضت على تركيا معلومات استخباراتية برية وبحرية وجوية تتعلق بإدلب".