مصرع 8 أشخاص في انفجار بمستشفى جنوب شرقي تركيا

لقي 8 أشخاص مصرعهم وأُصيب 11 آخرون إثر انفجار بمستشفى في ولاية عنتاب جنوب شرقي تركيا وأفاد بيان لمكتب حاكم ولاية عنتاب فقد "اندلع حريق في وحدة العناية المركزة إثر انفجار أنبوب أكسجين في وحدة العناية المشددة بمستشفى خاص بالولاية ما أسفر عن مصرع 8 أشخاص، مضيفًا أنه تم نقل 11 مريضًا آخر كانوا يتلقون العلاج في الوحدة إلى المستشفيات القريبة.