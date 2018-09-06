وزير حقوق الإنسان اليمني يعلن أن عدد القتلى جراء انتهاكات مليشيات الحوثي الموالية لإيران بلغ 14220 قتيلاً

أعلن وزير حقوق الانسان اليمني محمد عسكر أن عدد القتلى جراء انتهاكات مليشيات الحوثي الموالية لإيران بلغ 14220 قتيلاً منهم 1500 طفل و865 امراة منذ سبتمبر 2014 حتى سبتمبر 2018