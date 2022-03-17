لافروف يعلن أن روسيا ممتنة للإمارات على موقفها المتوازن إزاء أحداث أوكرانيا
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لافروف يعلن أن روسيا ممتنة للإمارات على موقفها المتوازن إزاء أحداث أوكرانيا

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العرب اليوم - لافروف يعلن أن روسيا ممتنة للإمارات على موقفها المتوازن إزاء أحداث أوكرانيا

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف
موسكو - العرب اليوم

أشاد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في مستهل محادثات مع نظيره الإماراتي عبد الله بن زايد، بـ"الموقف المتوازن" الذي يتخذه هذا البلد العربي إزاء آخر مستجدات الوضع في أوكرانيا.

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لافروف يعلن أن روسيا ممتنة للإمارات على موقفها المتوازن إزاء أحداث أوكرانيا لافروف يعلن أن روسيا ممتنة للإمارات على موقفها المتوازن إزاء أحداث أوكرانيا



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