لافروف يعلن أن روسيا ممتنة للإمارات على موقفها المتوازن إزاء أحداث أوكرانيا

أشاد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في مستهل محادثات مع نظيره الإماراتي عبد الله بن زايد، بـ"الموقف المتوازن" الذي يتخذه هذا البلد العربي إزاء آخر مستجدات الوضع في أوكرانيا.