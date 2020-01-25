إصابات في صفوف المتظاهرين باشتباكات مع قوات الأمن العراقية

أفادت مصادر في الشرطة العراقية والإسعاف، السبت، بإصابة 7 محتجين خلال مصادمات مع قوات الأمن في وسط بغداد.



وذكر مراسل "سكاي نيوز عربية" بأن قوات مكافحة الشغب العراقية تحاول اقتحام ساحة التحرير، وتتقدم من جهة ساحة الخلاني وجسر السنك، وتحرق عدة خيام للمعتصمين.



وذكر التلفزيون الرسمي ومصادر أمنية، أن السلطات العراقية تزيل الحواجز الخرسانية من ساحة الخلاني في بغداد، وقد أمرت بإعادة فتح الطرق في موقع الاحتجاج بالبصرة، حسبما نقلت "رويترز".



وقال سكرتير القائد العام للقوات المسلحة العراقية الفريق الركن محمد البياتي، إن القوات الأمنية ستعيد فتح جسر السنك في بغداد عصر اليوم.

واندلعت بحسب مراسل "سكاي نيوز عربية" في العراق، مواجهات بين القوات الأمنية والمتظاهرين عند الطريق الدولي في محافظة ذي قار جنوبي العراق.



واقتحمت أكثر من ستين عربة عسكرية تقلّ عناصر من قوات الأمن، فجر السبت، ساحة الاعتصام في البصرة، وأحرقت خيام المعتصمين، كما قامت بتنفيذ حملة اعتقالات طالت عددا كبيرا من المعتصمين، وفق ما ذكر شهود عيان لسكاي نيوز عربية.



وفي كربلاء، هاجمت "جماعة مجهولة" ساحة الاعتصام بقنابل المولوتوف، وتسببت بحرق عدد من خيام المعتصمين.