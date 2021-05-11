كتائب القسام تعلن مقتل وفقدان عدد من عناصرها في غارة إسرائيلية استهدفتهم في قطاع غزة
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كتائب القسام تعلن مقتل وفقدان عدد من عناصرها في غارة إسرائيلية استهدفتهم في قطاع غزة

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العرب اليوم - كتائب القسام تعلن مقتل وفقدان عدد من عناصرها في غارة إسرائيلية استهدفتهم في قطاع غزة

كتائب القسام تعلن مقتل وفقدان عدد من عناصرها في غارة إسرائيلية استهدفتهم في قطاع غزة
القدس المحتلة - العرب اليوم

كتائب القسام تعلن مقتل وفقدان عدد من عناصرها في غارة إسرائيلية استهدفتهم في قطاع غزة

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كتائب القسام تعلن مقتل وفقدان عدد من عناصرها في غارة إسرائيلية استهدفتهم في قطاع غزة كتائب القسام تعلن مقتل وفقدان عدد من عناصرها في غارة إسرائيلية استهدفتهم في قطاع غزة



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