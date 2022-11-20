عثرت الجهات السورية المختصة على جثث قتلى أبرز متزعمي تنظيم "داعش" الإرهابي، خلال تمشيط حي طريق السد بمدينة درعا جنوبي البلاد، وذلك بعد اشتباك وقع مؤخرا بين قوات الأمن ومسلحين وذكرت وكالة "سانا" الرسمية، أن "هؤلاء القتلى من بين من كانوا متحصنين داخل الحي خلال العملية الأمنية التي انتهت بالسيطرة على الحي، وتطهيره من فلول التنظيم التكفيري".