مقتل ضابط و5 محتجين وإصابة 100 بهجوم على المعتصمين في الخرطوم

أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية اليوم الثلاثاء، مقتل 6 أشخاص بينهم ضابط من الجيش، بالهجوم الذي نفذه مجهولون يرجح أنهم من النظام السابق ضد المعتصمين أمام قيادة الجيش وسط الخرطوم.



وقال مصدر فجر اليوم الثلاثاء، إن 5 معتصمين في أعمار مختلفة، قتلوا متأثرين بإصابات بالرصاص الحي.

وقالت مصادر طبية من المستشفيات المشيدة داخل مقر الاعتصام إن عدد المصابين في أحداث الاثنين ارتفع إلى 100 مصاب معظمهم بالرصاص الحي.​