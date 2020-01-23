طهران تعلن ترحيبها بالحوار مع جيرانها في الخليج

قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، اليوم الخميس، إن بلاده ترحب بالحوار مع "جيرانها" في الخليج، وكتب ظريف في تغريدة نشرها على حسابه في "تويتر"، أن بلاده مستعدة للمشارکة في أي"عمل تکاملي" يصب في مصلحة المنطقة، كما عبر الوزير عن ترحيب بلاده بأي خطوة "تعيد الأمل إلى شعوبها وتأتي لها بالاستقرار والإزدهار".

وكان وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، قد صرح أمس الأربعاء، أن بلاده منفتحة على المحادثات مع إيران، إذا أقرت إيران بأنه لا يمكنها دعم أجندتها الإقليمية من خلال العنف، وأعرب بن فرحان عن سعادته بتجنب أي تصعيد في المنطقة مع إيران، منوها بأن هناك "دولا كثيرة عرضت الوساطة في محادثات مع إيران".