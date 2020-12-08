رفع العلم الإسرائيلي في إيران وتوجيه التحية لمخابرات تل أبيب

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر لحظة رفع علم إسرائيل فى وسط العاصمة الإيرانية طهران وتوجيه الشكر لجهاز المخابرات الإسرائيلي الموساد ورفع علم إسرائيل على جسر مشاة في حي طهران بارس شرقي العاصمة، ومكتوبا تحته بالإنجليزية "شكرا أيها الموساد" وذلك بعد مرور 10 أيام على اغتيال العالم النووي محسن فخري زاده، واتهام الحكومة الإيرانية لإسرائيل بالمسؤولية عن العملية.