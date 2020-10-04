جمهورية قره باغ تعلن تدمير مطار عسكري أذربيجاني وتهدد باستهداف مواقع عسكرية أخرى
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"جمهورية قره باغ" تعلن تدمير مطار عسكري أذربيجاني وتهدد باستهداف مواقع عسكرية أخرى

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العرب اليوم - "جمهورية قره باغ" تعلن تدمير مطار عسكري أذربيجاني وتهدد باستهداف مواقع عسكرية أخرى

قره باغ
تركيا- العرب اليوم

"جمهورية قره باغ" تعلن تدمير مطار عسكري أذربيجاني وتهدد باستهداف مواقع عسكرية أخرى
هددت جمهورية قره باغ المعلنة من جانب واحد اليوم الأحد بقصف مواقع عسكرية بأكبر مدن أذربيجان، وأعلنت عن تدمير مطار عسكري في مدينة كنجه.

 

 

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جمهورية قره باغ تعلن تدمير مطار عسكري أذربيجاني وتهدد باستهداف مواقع عسكرية أخرى جمهورية قره باغ تعلن تدمير مطار عسكري أذربيجاني وتهدد باستهداف مواقع عسكرية أخرى



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