نتنياهو يعلن اتفاقه مع ولي عهد أبوظبي على لقاء قريب

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أنه اتفق خلال اتصال هاتفي، اليوم الاثنين، مع ولي عهد أبوظبي، على لقاء بينهما قريبا، دون أن يذكر موعدا محددا.وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية، أن ولي عهد أبو ظبي، محمد بن زايد، تلقى اتصالا هاتفيا اليوم من رئيس وزراء إسرائيل، بحثا خلاله مسار العلاقات الثنائية في ضوء معاهدة السلام، التي تم توقيعها بين البلدين.