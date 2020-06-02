تسجيل 11598 إصابة جديدة بفيروس كورونا و623 وفاة في البرازيل

قالت وزارة الصحة البرازيلية مساء اليوم الاثنين إن البلاد سجلت 11598 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد و623 وفاة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وبذلك يرتفع عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس في البرازيل إلى 526447 ويقفز عدد الوفيات إلى 29937.