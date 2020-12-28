نشرت وزارة الدفاع الروسية لأول مرة صورة للطائرة الحربية المسيرة "أوريون" في نسخة جديدة ضاربة وظهرت الطائرة ضمن تقويم عام 2021، وهي مزودة بالعديد من القنابل طراز "كاب -20" المعلقة والمعدلة ويزن هذا النوع من القنابل 21 كيلوغراما، والطائرة مزودة بأنظمة توجيه بالأقمار الصناعية أو الليز، ومصممة لتدمير معدات العدو بدقة عالية وطائرة أوريون الروسية المسيرة مماثلة في خصائصها لطائرة بيرقدار التركية، وتتفوق عليها في بعض القياسات والغرض الرئيس لهذا النوع من الطائرات المسيرة يتمثل في القيام بمهمات الاستطلاع، وبهذه الصفة يجري استخدامها من قبل قوات حفظ السلام الروسية في قره باغ.

المصدر: سبوتنيك