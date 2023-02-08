الجيش الباكستاني يعلن مقتل 12 مسلحًا في عملية أمنية

أعلن الجيش الباكستاني مقتل 12 مسلحا خلال عملية أمنية استهدفت مخبأ لعناصر إرهابية تابعة لحركة طالبان الباكستانية على الحدود مع أفغانستان.

وقال بيان للجيش اليوم الأربعاء إن القوات الأمنية شنت العملية خلال الليل في إقليم خيبر بختونخوا بعد مراقبة العناصر الإرهابية لمدة أسبوع.

أوضح البيان أنه تم مصادرة أسلحة وذخيرة ونقود كانت بحوزتهم.

