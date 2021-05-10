وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو يتجه الإثنين إلى السعودية في زيارة رسمية

قالت وزارة الخارجية التركية على حسابها بتويتر، إن وزيرها مولود تشاووش أوغلو، سيغادر، الاثنين، إلى المملكة العربية السعودية في زيارة تستمر ليومين.

وأضافت الوزارة أن زيارة أوغلو للرياض ستتناول العلاقات الثنائية بين المملكة وتركيا والملفات الإقليمية.