وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو يتجه الإثنين إلى السعودية في زيارة رسمية
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وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو يتجه الإثنين إلى السعودية في زيارة رسمية

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العرب اليوم - وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو يتجه الإثنين إلى السعودية في زيارة رسمية

وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو يتجه اليوم إلى السعودية
أنقرة - العرب اليوم

قالت وزارة الخارجية التركية على حسابها بتويتر، إن وزيرها مولود تشاووش أوغلو، سيغادر، الاثنين، إلى المملكة العربية السعودية في زيارة تستمر ليومين.

وأضافت الوزارة أن زيارة أوغلو للرياض ستتناول العلاقات الثنائية بين المملكة وتركيا والملفات الإقليمية.

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وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو يتجه الإثنين إلى السعودية في زيارة رسمية وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو يتجه الإثنين إلى السعودية في زيارة رسمية



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