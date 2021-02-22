قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل خمسة فلسطينيين

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، خمسة شبان فلسطينيين شمال مدينة القدس المحتلة وأفادت مصادر محلية وشهود عيان في القدس، بأن قوات الاحتلال اعتقلت شابين عقب دهم منزلي ذويهما في بلدة عناتا، وشابًا آخر من بلدة حزما، وشابين آخرين من مخيم قلنديا .