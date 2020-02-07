تنطلق الجمعة في تونس سلسلة اجتماعات تضم عددا من الأحزاب السياسية الرئيسية في البلاد، في إطار المشاورات الجارية من أجل تشكيل الحكومة التي كُلّف بتشكيلها إلياس الفخفاخ، ووجه الفخفاخ الدعوة رسميا إلى كل من نبيل القروي، رئيس حزب قلب تونس، وعبير موسي رئيسة الحزب الدستوري الحر، لإطلاعهما على فحوى تطورات النقاشات بشأن الائتلاف الحكومي المرتقب، حسبما ذكر مراسل "سكاي نيوز عربية" في تونس.



ويأتي هذا التطور بعد اجتماع رئيس حزب النهضة راشد الغنوشي والقروي مع رئيس الحكومة المكلّف، الخميس، من أجل دفع الفخفاخ إلى تغيير موقفه الرافض لمشاركة حزب قلب تونس في المشاورات الحكومية.