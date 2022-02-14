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مجموعة السبع تعلن استعدادها لفرض عقوبات "ذات عواقب هائلة" على روسيا

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العرب اليوم - مجموعة السبع تعلن استعدادها لفرض عقوبات "ذات عواقب هائلة" على روسيا

مجموعة السبع تعلن استعدادها لفرض عقوبات "ذات عواقب هائلة" على روسيا
موسكو - العرب اليوم

مجموعة السبع تعلن استعدادها لفرض عقوبات "ذات عواقب هائلة" على روسيا

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مجموعة السبع تعلن استعدادها لفرض عقوبات ذات عواقب هائلة على روسيا مجموعة السبع تعلن استعدادها لفرض عقوبات ذات عواقب هائلة على روسيا



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