أردوغان يرفض دعوة المعارضة التركية لبدء مفاوضات مع الأسد

رفض الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء ، دعوة المعارضة التركية لبدء مفاوضات مع الرئيس السوري بشار الأسد.

وقال أردوغان، في كلمة له، أن أنقرة تخطط لتحرير نقاط المراقبة التركية من الحصار المفروض عليها من الجيش السوري، حتى نهاية الشهر الجاري.

وأضاف أردوغان "نطالب بوقف هجمات النظام السوري بأسرع وقت ممكن والانسحاب إلى ما وراء نقاط المراقبة التركية"، مؤكدًا "باتت المهلة التي منحناها للذين يحاصرون نقاط المراقبة التركية في إدلب على وشك الانتهاء".

وتابع الرئيس التركي "نواجه مشكلة في المجال الجوي في سوريا، ولن نتراجع عن موقفنا في إدلب".