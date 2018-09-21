ولي العهد السعودي يهنئ رئيس جمهورية مالي بذكرى استقلال بلاده

بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة لفخامة الرئيس إبراهيم بوبكر كيتا، رئيس جمهورية مالي بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وأعرب سمو ولي العهد عن أبلغ التهاني وأطيب التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية مالي الشقيق المزيد من التقدم والازدهار .