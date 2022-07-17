روسيا تصعد هجومها على جميع أنحاء أوكرانيا وتضرب خاركيف من محطة نووية

أطلقت القوات الروسية صواريخ وقذائف على مدن وبلدات في أنحاء أوكرانيا بعد أن أعلن الجيش الروسي أنه سيصعد هجومه على أوكرانيا. التي أبلغت عن مقتل ما لا يقل عن 17 مدنيا آخرين.