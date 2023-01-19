​مقتل امرأة في اشتباكات بين الشرطة ومتظاهرين يطالبون باستقالة رئيسة البيرو مقتل امرأة في اشتباكات بين الشرطة ومتظاهرين يطالبون باستقالة رئيسة البيرو وأفاد مستشفى سان مارتن دي بوريس إنه تم إدخال المرأة البالغة 35 عاما الى "قسم الطوارئ دون أي علامات تُظهر أنها على قيد الحياة"، ليرتفع بذلك عدد القتلى منذ بدء الاحتجاجات في البيرو في ديسمبر إلى 43 شخصا. وتشهد العاصمة البيروفية احتجاجات جديدة للمطالبة باستقالة بولوارتي التي دعت إلى الهدوء، فيما بدأ المتظاهرون يتوافدون إلى ليما.