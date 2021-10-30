متمردو تيغراي يعلنون سيطرتهم على بلدة استراتيجية في أمهرة في إثيوبيا

أعلنت "الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي" المتمردة عن سيطرة قواتها على بلدة دسي الاستراتيجية في منطقة أمهرة شمال البلاد على مقربة من طريق رئيسية مؤدية إلى العاصمة أديس أبابا.