مكاتب ولايات السلطنة تواصل استقبال المعزين في وفاة المغفور له السلطان قابوس

استقبل سعادة مسلم بن نصيب الشنفري والي ولاية ضلكوت اليوم وفد من مديرية حوف بالجمهورية اليمنية الشقيقة لتقديم العزاء في وفاة المغفور له بأذن الله تعالى جلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور - طيب الله ثراه -.



وعبر الوفد عن بالغ حزنهم الشديد في وفاة جلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور - رحمة الله - سائلين الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه الفردوس الأعلى من الجنة.



شمال الشرقية



كما استقبل سعادة الشيخ حمد بن سالم الأغبري القائم بأعمال محافظ شمال الشرقية اليوم جموع المعزين من المسؤولين بالمؤسسات الحكومية والخاصة والشيوخ والرشداء وأعيان ومواطني ولاية إبراء وولايات المحافظة والمقيمين الذي قدموا تعازيهم الصادقة في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى جلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور - طيب الله ثراه - وذلك بمكتب سعادة والي إبراء .



وعبر المعزين عن صادق المواساة والتعازي في المصاب الجلل الذي ألم بعمان حكومة وشعبا داعين الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه الفردوس الأعلى من الجنان مع الصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا .



لوى



واستقبل سعادة الشيخ حمد بن خليفة العبري والي لوى بمكتب والي لوى المواطنين والمقيمين من مختلف قرى الولاية المعزين في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى جلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور - طيب الله ثراه -.



داعين الله عز وجل أن يتغمده بالرحمة وأن يسكنه فسيح جناته.



جعلان بني بو علي



كما استقبل سعادة الشيخ محسن بن حمد المسكري والي ولاية جعلان بني بو علي جموع المعزين من أبناء الولاية في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى جلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور - طيب الله ثراه -.



رافعين أكف الضراعة إلى الله عز وجل أن يغفر لفقيد السلطنة وفقيد الأمة في واسع رحمته كما أدى الأهالي في جوامع ومساجد الولاية صلاة الغائب للمغفور له بإذن الله تعالي جلالة السلطان قابوس رحمه الله برحمته الواسعة.



مقشن



بينما استقبل سعادة الشيخ احمد بن مسلم جداد والي مقشن اليوم جموع المعزين من المسؤولين والشيوخ وأبناء الولاية والمقيمين في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى جلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور - طيب الله ثراه -.



وقد عبر جموع المعزين عن بالغ حزنهم وصادق مواساتهم سائلين المولى جلت قدرته أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه ومغفرته ويدخله فسيح جناته.



شليم وجزرالحلانيات



واستقبل عمر بن سيف بن حفيظ الرواس نائب والي شليم وجزر الحلانيات بمكتب الوالي بشليم جموع المعزين من المواطنين والمقيمين في وفاة المغفور له بإذن الله جلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور - طيب الله ثراه -.



حيث قدموا التعازي والمواساة إلى الأسرة المالكة الكريمة متضرعين للمولى عز وجل أن يتغمد فقيد الوطن بواسع رحمته وأن يسكنه جناته وأن يلهم الشعب العماني جميعا الصبر والسلوان.



سدح



فيما استقيل سالم بن محمد المعمري نائب والي سدح المواطنين والمقيمين من مختلف مناطق الولاية لتقديم واجب العزاء في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى جلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور - طيب الله ثراه -.



وقدم المعزون التعازي معبرين عن بالغ الحزن وصادق المواساة في فقيد عمان متضرعين إلى الله أن يتغمده بالرحمة والمغفرة وأن يسكنه فسيح جناته.



رخيوت



كما استقبل سعادة سيف بن أحمد سعيد الغريبي والي ولاية رخيوت المعزين من أبناء الولاية في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى جلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور - طيب الله ثراه -.



رافعين أكف الضراعة إلى الله عز وجل أن يغفر لفقيد السلطنة وفقيد الأمة في واسع رحمته كما أدى الأهالي في جوامع ومساجد الولاية صلاة الغائب للمغفور له بإذن الله تعالي جلالة السلطان قابوس رحمه الله برحمته الواسعة.



المضيبي



واستقبل سعادة الشيخ عبدالعزيز بن سالم آل عبد السلام والي المضيبي في ولاية المضيبي بمحافظة شمال الشرقية جموع المعزين من أهالي الولاية في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى جلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور - طيب الله ثراه -.



وتضرع المعزون أكفهم بالدعاء إلى الله عز وجل أن يرحم جلالة السلطان قابوس وينزله منازل الأبرار والشهداء والصالحين وأن يجزيه عن عمان وشعبها خير الجزاء.



دماء والطائيين



وبمشاعر مليئة بالحزن والأسى توافد جموع المعزين من المواطنين والمقيمين ومسؤولي المؤسسات الحكومية والخاصة بولاية دماء والطائيين لتأدية واجب العزاء على وفاة المغفور له بإذن الله تعالى السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور طيب الله ثراه، بمكتب والي دماء والطائيين وكان في استقبال المعزين الشيخ حميد بن علي بن حميد الجساسي نائب والي دماء والطائيين والشيخ سليمان بن محمد بن علي البوسعيدي نائب والي دماء والطائيين بنيابة دماء.



حيث بدأ استقبال المعزين في تمام الساعة التاسعة صباحاً إلى الواحدة مساءً ومن الساعة الرابعة مساءً إلى الخامسة والنصف مساءً.



وعبر الأهالي في زيارتهم عن بالغ الأسى وعظيم الامتنان على فقدان الرجل الذي أرسى دعائم الأمن والأمان في ربوع عمان وكان حديث العزاء الإنجازات التي حظيت بها ولايات السلطنة خلال عهد المغفور له بإذن الله تعالى السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور ولسان حالهم يلهج بالدعاء له أن يجازيه الله خير الجزاء والإحسان على ما بناه.



جنوب الباطنة



وإستقبل سعادة الشيخ هلال بن سعيد الحجري محافظ جنوب الباطنة وسعادة الشيخ الدكتور هلال بن علي الحبسي والي الرستاق بقاعة مكتب والي الرستاق جموع المواطنين والمقيمين بولاية الرستاق الذين توافدوا لتقديم العزاء الواجب لفقيد عمان وباني نهضتها حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور طيب الله ثراه، وقد اعرب المواطنين الذين قدموا من مختلف القرى التابعة لولاية الرستاق عن حزنهم الشديد للمصاب الجلل الذي خيم على عمان من أقصاها إلى أقصاها لرحيل سيد عمان وباني عزتها حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد طيب الله ثراه، داعين الله عز وجل المغفرة والرحمة لفقيد عمان وأن يدخله فسيح جناته مع الصديقين والشهداء وحسن ولئك رفيقا، مجددين العهد والولاء لسلطان عمان الجديد حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق بن تيمور المعظم حفظه الله ورعاه. داعيين الله بأن يحفظ عمان وسلطانها من كل سوء.ومن جانب أخر استقبل اصحاب السعادة ولاة ولايات محافظة جنوب الباطنة جموع المواطنين والمقيمين الذين توافدوا لتقديم العزاء الواجب لفقيد عمان وباني نهضتها حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور طيب الله ثراه.