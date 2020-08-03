دانت وزارة الخارجية التركية، الاثنين، توقيع شركة أمريكية اتفاقا حول الثروات النفطية في سوريا، مع قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، ووصفته بأنه يتجاهل القانون الدولي.والاتفاق وقعته شركة "Delta Crescent Energy LLC" الأمريكية، مع قوات "قسد"، لاستخراج النفط ومعالجته والاتجار به في شمال شرقي سوريا.

وجاء في بيان الخارجية التركية، أن "تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي أظهر بوضوح طموحه للانفصال عن سوريا، من خلال الاستيلاء على الموارد الطبيعية للشعب السوري".وشدد البيان على "ضرورة عودة الموارد الطبيعية السورية للشعب السوري، معربا عن أسف أنقرة لدعم واشنطن هذه الخطوة التي تتجاهل القانون الدولي، وتهدد وحدة أراضي سوريا وسيادتها وتوفر عطاء لتمويل الإرهاب".

وكانت دمشق دانت أمس الأحد الاتفاق بين قوات سوريا الديمقراطية والشركة الأمريكية، مؤكدة رفضها له.واستهجنت الخارجية السورية استمرار ما سمته بالنهج العدائي الأمريكي تجاه سوريا، وسرقة ثروات شعبها.

يتبع...