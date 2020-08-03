تركيا تدين اتفاقا بين شركة أمريكية وقسد حول استثمار النفط شمال شرقي سوريا
آخر تحديث GMT10:25:49
العرب اليوم -
العرب اليوم -
أخبارعاجلة » أخبار عاجلة

تركيا تدين اتفاقا بين شركة أمريكية و"قسد" حول استثمار النفط شمال شرقي سوريا

العرب اليوم -

العرب اليوم - تركيا تدين اتفاقا بين شركة أمريكية و"قسد" حول استثمار النفط شمال شرقي سوريا

وزارة الخارجية التركية
أنقرة - العرب اليوم

دانت وزارة الخارجية التركية، الاثنين، توقيع شركة أمريكية اتفاقا حول الثروات النفطية في سوريا، مع قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، ووصفته بأنه يتجاهل القانون الدولي.والاتفاق وقعته شركة "Delta Crescent Energy LLC" الأمريكية، مع قوات "قسد"، لاستخراج النفط ومعالجته والاتجار به في شمال شرقي سوريا.

وجاء في بيان الخارجية التركية، أن "تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي أظهر بوضوح طموحه للانفصال عن سوريا، من خلال الاستيلاء على الموارد الطبيعية للشعب السوري".وشدد البيان على "ضرورة عودة الموارد الطبيعية السورية للشعب السوري، معربا عن أسف أنقرة لدعم واشنطن هذه الخطوة التي تتجاهل القانون الدولي، وتهدد وحدة أراضي سوريا وسيادتها وتوفر عطاء لتمويل الإرهاب".

وكانت دمشق دانت أمس الأحد الاتفاق بين قوات سوريا الديمقراطية والشركة الأمريكية، مؤكدة رفضها له.واستهجنت الخارجية السورية استمرار ما سمته بالنهج العدائي الأمريكي تجاه سوريا، وسرقة ثروات شعبها.

يتبع...

أخبار عاجلة
arabstoday

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

تركيا تدين اتفاقا بين شركة أمريكية وقسد حول استثمار النفط شمال شرقي سوريا تركيا تدين اتفاقا بين شركة أمريكية وقسد حول استثمار النفط شمال شرقي سوريا



أخبار ذات صلة

GMT 10:22 2020 الإثنين ,03 آب / أغسطس

الخارجية التركية تدين اتفاق قوات سوريا الديمقراطية مع الولايات المتحدة للاستثمار في النفط بالشمال السوري
العرب اليوم - الخارجية التركية تدين اتفاق قوات سوريا الديمقراطية مع الولايات المتحدة للاستثمار في النفط بالشمال السوري

GMT 09:59 2020 الإثنين ,03 آب / أغسطس

ضحايا مدنيون في غارات روسية على أطراف بنش بريف إدلب السورية
العرب اليوم - ضحايا مدنيون في غارات روسية على أطراف بنش بريف إدلب السورية

GMT 08:38 2020 الإثنين ,03 آب / أغسطس

هروب جماعي لأعضاء من تنظيم داعش الإرهابي من السجن
العرب اليوم - هروب جماعي لأعضاء من تنظيم داعش الإرهابي من السجن

GMT 08:31 2020 الإثنين ,03 آب / أغسطس

جيش الاحتلال الاسرائيلي يكشف تفاصيل "عملية الجولان"
العرب اليوم - جيش الاحتلال الاسرائيلي يكشف تفاصيل "عملية الجولان"

GMT 08:07 2020 الإثنين ,03 آب / أغسطس

وزير الخارجية اللبناني يقدم استقالته إلى رئيس الحكومة
العرب اليوم - وزير الخارجية اللبناني يقدم استقالته إلى رئيس الحكومة

المزيد من الأخبار

إخترنا لك

المزيد من التحقيقات السياحية
المزيد من التحقيقات السياحية

تعرف تمامًا ما الذي يُلائم قوامها وأسلوبها في الموضة

تنسيق الأزياء بتصاميم أنثوية مستوحاة من ياسمين صبري

القاهرة- العرب اليوم

أفكار تنسيق الأزياء بتصاميم أنثوية لعيد الأضحى جمعناها لك من إطلالات ياسمين صبري التي أصبحت تعتبر اليوم واحدة من أكثر النجمات أناقة والتي نشاهدها في كل مناسبة تختار تنسيقات مميزة تتسم بالأسلوب الأنثوي الجذاب مع لمسات من العصرية. تنسيق ازياء بتصاميم أنثوية لعيد الأضحى بأسلوب ياسمين صبري: تتسم إطلالات ياسمين صبري دائمًا بالجاذبية والأنوثة المطلقة، حيث أنها تعرف تماماً مالذي يلائم قوامها وأسلوبها في الموضة وتختار على هذا الأساس، ولهذا فإننا غالباً ما نراها في الفساتين الميدي التي تناسبها كثيراً بقصاتها الضيقة أو القصات الكلوش مثل الفستان الذي اختارته مؤخراً من دولتشي أند غابانا Dolce‪&Gabbana المصنوع من طبقات من الكشكش المعرق بالورود الربيعية الملونة، وكذلك تتألق كثيراً في الفساتين الماكسي التي تختار منها التصاميم الناعمة...المزيد

آخر الأخبار الطبية

آخر الأخبار

GMT 02:14 2020 الإثنين ,03 آب / أغسطس

نصائح وحيل بسيطة لجعل ملابسك تبدو باهظة الثمن
العرب اليوم - نصائح وحيل بسيطة لجعل ملابسك تبدو باهظة الثمن

GMT 01:41 2020 الإثنين ,03 آب / أغسطس

تعرف على أجمل الجزر في السعودية التي تستحق الزيارة
العرب اليوم - تعرف على أجمل الجزر في السعودية التي تستحق الزيارة

GMT 01:19 2020 الإثنين ,03 آب / أغسطس

"فيلا زمردية" مستوحاة من الطبيعة في العاصمة الأوكرانية "كييف"
العرب اليوم - "فيلا زمردية" مستوحاة من الطبيعة في العاصمة الأوكرانية "كييف"

GMT 04:43 2020 الإثنين ,03 آب / أغسطس

ترامب ينتقد إسقاط حكم الإعدام عن منفذ تفجير "ماراثون بوسطن" في 2013
العرب اليوم - ترامب ينتقد إسقاط حكم الإعدام عن منفذ تفجير "ماراثون بوسطن" في 2013

GMT 03:44 2020 الإثنين ,03 آب / أغسطس

مذيعة أميركية شهيرة تعلن اعتزالها من برنامجها لأغرب سبب
العرب اليوم - مذيعة أميركية شهيرة تعلن اعتزالها من برنامجها لأغرب سبب

الأخبار الأكثر قراءة

GMT 19:50 2020 السبت ,01 آب / أغسطس

الموت يفجع الفنان باسل خياط في والده
العرب اليوم - الموت يفجع الفنان باسل خياط في والده

GMT 22:07 2016 الإثنين ,05 أيلول / سبتمبر

كيف تعرف أن زوجتك تمارس العادة السرية ؟
العرب اليوم - كيف تعرف أن زوجتك تمارس العادة السرية ؟

GMT 18:01 2018 الثلاثاء ,11 كانون الأول / ديسمبر

5 وضعيات للجماع لن تصدقي تأثيرها على علاقتكما الجنسية
العرب اليوم - 5 وضعيات للجماع لن تصدقي تأثيرها على علاقتكما الجنسية

GMT 01:17 2020 الأحد ,02 آب / أغسطس

حريق هائل في العاصمة السعودية الرياض
العرب اليوم - حريق هائل في العاصمة السعودية الرياض

GMT 02:33 2020 الأربعاء ,22 تموز / يوليو

تعرف على أجمل البحيرات في السويد التي تستحق الزيارة
العرب اليوم - تعرف على أجمل البحيرات في السويد التي تستحق الزيارة

GMT 02:32 2016 الثلاثاء ,12 إبريل / نيسان

تعرفي على موعد نزول الدورة بعد ترك حبوب منع الحمل
العرب اليوم - تعرفي على موعد نزول الدورة بعد ترك حبوب منع الحمل

GMT 08:20 2020 الأربعاء ,08 إبريل / نيسان

سعر الريال السعودي مقابل الليرة السورية اليوم الأربعاء
العرب اليوم - سعر الريال السعودي مقابل الليرة السورية اليوم الأربعاء

GMT 20:37 2020 الجمعة ,31 تموز / يوليو

تطورات جديدة في واقعة صفع كويتي لعامل مصري في الكويت
العرب اليوم - تطورات جديدة في واقعة صفع كويتي لعامل مصري في الكويت

GMT 12:27 2020 الثلاثاء ,28 تموز / يوليو

إليك أفضل الأماكن لقضاء "شهر العسل" في سريلانكا
العرب اليوم - إليك أفضل الأماكن لقضاء "شهر العسل" في سريلانكا

GMT 07:57 2020 الثلاثاء ,28 تموز / يوليو

صلاح يودّع ديان لوفرين بـ"رسالة حزينة" بعد انتقاله إلى زينيت سان بطرسبرغ
العرب اليوم - صلاح يودّع ديان لوفرين بـ"رسالة حزينة" بعد انتقاله إلى زينيت سان بطرسبرغ

GMT 12:58 2019 السبت ,13 تموز / يوليو

تعرف على مميزات أنثى السرطان وطرق إيقاعها في الحب
العرب اليوم - تعرف على مميزات أنثى السرطان وطرق إيقاعها في الحب

GMT 12:53 2020 الثلاثاء ,28 تموز / يوليو

تقرير يرصد أكثر أخطاء القيادة الشائعة لدى النساء
العرب اليوم - تقرير يرصد أكثر أخطاء القيادة الشائعة لدى النساء

GMT 08:50 2020 الأربعاء ,29 تموز / يوليو

هشام توفيق يؤكد أن مصر تفتتح أكبر مصنع غزل خلال 2021
العرب اليوم - هشام توفيق يؤكد أن مصر تفتتح أكبر مصنع غزل خلال 2021

GMT 08:42 2020 الخميس ,02 تموز / يوليو

ترشيح دولة عربية لاحتضان بقية مباريات دوري أبطال أفريقيا
العرب اليوم - ترشيح دولة عربية لاحتضان بقية مباريات دوري أبطال أفريقيا

GMT 06:07 2018 الأحد ,02 أيلول / سبتمبر

5 أسباب تؤدي إلى تقطيع السيارة عند الضغط على دواسة البنزين
العرب اليوم - 5 أسباب تؤدي إلى تقطيع السيارة عند الضغط على دواسة البنزين

GMT 12:20 2016 الجمعة ,22 تموز / يوليو

جنون المداعبة الجنسية للرجل
العرب اليوم - جنون المداعبة الجنسية للرجل

GMT 19:55 2020 الثلاثاء ,28 تموز / يوليو

اتحاد الكرة المصري يعلن عن إجراء مسحات طبية للاعبين قبل عيد الأضحى
العرب اليوم - اتحاد الكرة المصري يعلن عن إجراء مسحات طبية للاعبين قبل عيد الأضحى

GMT 10:56 2020 الأربعاء ,29 تموز / يوليو

تعرف على أشهر الأماكن جذبًا للسياح في إسبانيا لعام 2020
العرب اليوم - تعرف على أشهر الأماكن جذبًا للسياح في إسبانيا لعام 2020

GMT 02:24 2020 الجمعة ,24 تموز / يوليو

ترامب يؤكد أن الصفقة التجارية مع الصين تهمه الآن بشكل أقل
العرب اليوم - ترامب يؤكد أن الصفقة التجارية مع الصين تهمه الآن بشكل أقل

GMT 08:04 2020 الخميس ,23 تموز / يوليو

خبيرٌ قانونيّ لبناني يكشف مخالفات قرار الحجز على أملاك رياض سلامة
العرب اليوم - خبيرٌ قانونيّ لبناني يكشف مخالفات قرار الحجز على أملاك رياض سلامة

GMT 12:07 2019 الأحد ,01 أيلول / سبتمبر

الوضع العام لا يسمح ببدء أي مشروع جديد على الإطلاق
العرب اليوم - الوضع العام لا يسمح ببدء أي مشروع جديد على الإطلاق

GMT 01:49 2019 الخميس ,24 تشرين الأول / أكتوبر

نصائح وأفكار تُساعدك على اختيار "جبس" غرف النوم "المودرن"
العرب اليوم - نصائح وأفكار تُساعدك على اختيار "جبس" غرف النوم "المودرن"
 
syria-24

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2020 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2020 ©

Arabstoday Arabstoday Arabstoday Arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
arabs, Arab, Arab