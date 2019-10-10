الخارجية الإيرانية تدعو تركيا إلى وقف عمليتها العسكرية
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الخارجية الإيرانية تدعو تركيا إلى وقف عمليتها العسكرية

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العرب اليوم - الخارجية الإيرانية تدعو تركيا إلى وقف عمليتها العسكرية

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طهران - العرب اليوم

الخارجية الإيرانية تدعو تركيا إلى وقف عمليتها العسكرية بشكل عاجل وسحب القوات من الأراضي السورية

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الخارجية الإيرانية تدعو تركيا إلى وقف عمليتها العسكرية الخارجية الإيرانية تدعو تركيا إلى وقف عمليتها العسكرية



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