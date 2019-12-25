رئيس أركان الجيش الإسرائيلي يؤكد أنه لن يسمح لإيران بالتموضع عسكريا في سوريا ولا حتى في العراق

قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي، إن إسرائيل "لن تسمح لإيران بالتموضع عسكريا في سوريا ولا حتى في العراق"، مضيفا أنه بالحرب المقبلة "سنضطر لمهاجمة المناطق المأهولة".

وأضاف كوخافي، في ندوة خاصة في ذكرى وفاة رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الأسبق أمنون ليفكين شاحاك أنه "في الحرب القادمة سنضطر أن نهاجم بقوة كبيرة في المناطق المأهولة وأيضا سنستهدف بنية الدولة أو الكيان الذي يسمح للإرهاب بالعمل ضدنا".