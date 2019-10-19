وانتقد نصرالله "رؤية البعض أن الإصلاحات بمفهومهم هي ضرائيبية"، معتبرا ان "هذا الأمر يأخذ البلد الى مأزق جديد"، مشيرا الى "خيارات كثيرة أمام اللبنانيين". وقال: "لسنا بلدا مفلسا إنما نحتاج الى إدارة جيدة".