مقتل مسلح من طالبان وإصابة اثنين في اشتباك شرق أفغانستان

قتل مسلح من حركة طالبان وأصيب اثنان آخران على الأقل في اشتباك بين سكان محليين بمنطقة خوجياني بإقليم ننكارهار شرق أفغانستان.
ونقلت وكالة "خاما برس" الافغانية للأنباء اليوم عن فيلق "سلاب 201"، التابع للجيش الأفغاني في الشرق قوله، في بيان إن الاشتباك وقع أمس، ببلدة أرجاش بالمنطقة.
وفي الوقت نفسه، ذكر فيلق سلاب 201 أن مسلحًا من طالبان سلم نفسه لقوات شرطة الحدود بالمنطقة، مضيفًا أن المسلح سلم أيضًا بندقية طراز "إيه.كيه47-" لقوات الأمن.
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واصلت عارضة الأزياء الشهيرة ويني هارلو، ظهورها المميّز خلال موسم أسابيع الموضة العالمية، وتألقت بإطلالة مذهلة في مهرجان المصمم جان فورك غوتييه لعروض الأزياء في مسرح فوليز بيرجيريس الأسطوري على هامش أسبوع الموضة في باريس، الخميس. ضمِنت هارلو البالغة من العمر 24 عاما، جذب الانتباه إليها بتنوّع اختياراتها في الأزياء، حيث ارتدت فستانا بألوان معدنية متداخلة من الذهبي والنحاسي والأحمر والأزرق من تصميم غوتييه، المصمم الفرنسي الشهير. يتميز فستان هارلو بخط العنق على شكل حرف "v" والأكتاف الحادة والواضحة والطباعة الجريئة. وأضافت عارضة الأزياء الشهيرة مزيدا من الارتفاع إلى طولها حيث انتعلت زوجا أنيقا من الأحذية باللون القرمزي وتزينت بالأقراط الذهبية والأساور المعدنية بالإضافة إلى حزام ذهبي حول خصرها. صففت هارلو شعرها لينسدل بطبيعته أسفل ظهرها، مع المكياج الناعم ولمسة من أحمر الشفاة الخمري وظلال العيون البنية، كما ظهرت الممثلة ماريون
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