مقتل مسلح من طالبان وإصابة اثنين في اشتباك شرق أفغانستان

قتل مسلح من حركة طالبان وأصيب اثنان آخران على الأقل في اشتباك بين سكان محليين بمنطقة خوجياني بإقليم ننكارهار شرق أفغانستان.

ونقلت وكالة "خاما برس" الافغانية للأنباء اليوم عن فيلق "سلاب 201"، التابع للجيش الأفغاني في الشرق قوله، في بيان إن الاشتباك وقع أمس، ببلدة أرجاش بالمنطقة.

وفي الوقت نفسه، ذكر فيلق سلاب 201 أن مسلحًا من طالبان سلم نفسه لقوات شرطة الحدود بالمنطقة، مضيفًا أن المسلح سلم أيضًا بندقية طراز "إيه.كيه47-" لقوات الأمن.