الكرملين يصرح بأن بوتين سيعقد اليوم لقاء عبر الفيديو مع الأسد

أعلن الناطق باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، أن الرئيس فلاديمير بوتين سيجري في وقت لاحق اليوم الاثنين اتصالا عبر الفيديو مع نظيره السوري بشار الأسد.