إحباط هجوم استهدف قاعدة عين الأسد في العراق

قال التحالف الدولي في بيان له: إن أنظمة الدفاع الجوي الأمريكي أسقطت فجر اليوم طائرة مسيرة بعد دخولها إلى قاعدة عين الأسد الجوية غرب محافظة الانبار. وبحسب البيان لم يسجل أي إصابات، أو أضرار، ولا يزال التحقيق مستمرا.