هيئة قناة السويس تؤكد انتظام حركة الملاحة في القناة من خلال المجرى الأصلي بعد جنوح سفينة

أعلنت قناة السويس الأربعاء أن وحدات إنقاذ وثماني قاطرات تابعة للهيئة "تواصل جهودها لتعويم سفينة حاويات بنمية العملاقة" جنحت خلال عبورها القناة نتيجة سوء الأحوال الجوية.

وقال رئيس هيئة القناة أسامة ربيع في بيان إن عمليات إنقاذ السفينة التي جنحت الثلاثاء، تتمّ "بواسطة ثماني قاطرات"، إذ "يتمّ الدفع من جانبي السفينة وتخفيف حمولة مياه الاتزان لتعويم السفينة"، مشيرا الى "انتظام" حركة الملاحة "مرة أخرى من خلال مجرى القناة الأصلية، و"عدم ادخار جهد" ل"خدمة حركة التجارة العالمية".