الجامعة العربية ترحب بعودة المصريين المحتجزين من ليبيا

رحبت جامعة الدول العربية بعودة العمال المصريين الذين كانوا محتجزين في ليبيا إلى الأراضي المصرية.

وأعربت الجامعة العربية، في بيان اليوم، عن ارتياحها لسرعة حسم هذه القضية ومعالجتها بهذا الشكل الناجح بين الجانبين المصري والليبي.