تونس تعلن ضبط 4 أشخاص أجانب تسللوا عبر الحدود البرية

أعلنت السلطات التونسية، اليوم /، ضبط 4 أشخاص أجانب تسللوا عبر الحدود البرية خلسة، إضافة إلى منظم عمليات هجرة غير شرعية عبر الحدود البحرية .

وقال المتحدث بإسم الإدارة العامة للحرس الوطني - في بيان - إنه في إطار التصدي لظاهرة اجتياز الحدود البرية، تمكنت وحدات الحرس العاملة بجهات قبلي وجندوبة، من ضبط 4 أجانب تعمدوا اجتياز الحدود الجزائرية التونسية خلسة .



وأضاف المتحدث أنه من ناحية آخرى تمكنت دورية تابعة لفرقة الإرشاد البحري للحرس بالمنستير، من إلقاء القبض على منظم عمليات هجرة غير شرعية عبر الحدود البحرية خلسة وصادر بشأنه 5 أوامر ضبط وإحضار لصالح جهات أمنية وقضائية مختلفة بعد أن تعمد سرقة مركب بحري واستغلاله في عملية إبحار خلسة .